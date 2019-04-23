Avustralya () - Sidney İtfaiye Dairesi, Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı sonrası 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bir ekskavatörün bir gaz hattına verdiği zarar sonrası kaçak meydana geldiği; opera binasındaki salonlar ve restoranlarda bulunan 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede birçok yolun trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışma başlattıkları belirtildi.
DHA DIŞ - Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı, insanlar tahliye edildi
Avustralya () - Sidney İtfaiye Dairesi, Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı sonrası 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bir ekskavatörün bir gaz hattına verdiği zarar sonrası kaçak meydana geldiği; opera binasındaki...
23 Nisan 2019 Salı 10:48
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