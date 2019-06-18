DHA DIŞ - Shanahan: Orta Doğu’ya ek bin asker gönderilmesi talimatını verdim

ABD () – ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Orta Doğu’ya ek bin asker gönderileceğini açıkladı.

Patrick Shanahan'ın Savunma Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan açıklamasında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) talebi üzerine, Orta Doğu’ya ek bin asker gönderileceği duyuruldu.

Açıklamada Shanahan, “CENTCOM’un ek kuvvet talebi üzerine, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Ortadoğu’daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı ‘savunma amaçlı’ yaklaşık bin asker sevk edilmesi talimatını verdim. ABD’nin bölgedeki personelini ve çıkarlarını tehdit eden İran kuvvetleri ve onlarla bağlantılı grupların ‘saldırgan tutumuna’ dair aldığımız güvenilir istihbarat doğrulandı” dedi.

ABD’nin İran ile çatışma peşinde olmadığını da belirten Shanahan, ulusal çıkarların korunması ve bölgedeki askeri personelin güvenliğini sağlamak için bu kararın alındığını belirtti. Ayrıca, Shanahan durumun gözlemleneceğini ve alınan istihbaratı ve bölgedeki tehditleri göz önüne alarak gerektiği halde asker sayısında değişikliklere gidileceğini söyledi.