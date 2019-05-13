DHA DIŞ – Sergey Lavrov, Çin'li mevkidaşı Wang Yi’yi Soçi’de ağırladı

Rusya () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi Soçi’de ağırladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı olan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi Soçi’de ağırladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Haziran ayında Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılması için hazırlıkların yapıldığı belirtilirken; ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da önümüzdeki hafta Sergey Lavrov ve Vladimir Putin ile görüşeceği duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların görüşmesinden görüntüler