DHA DIŞ- Şentop: Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardaki etkin ve öncü rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumudur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da düzenlenen Parlamentolararası Birlik 141’inci Genel Kurulu kapsamında; Dönem Başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Şentop, konuşmasında terörle mücadele vurgusu yaptı.Şentop, “Türkiye, bölgesel ve küresel işbirliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin ve öncü rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımları, uluslararası alanda arabuluculuk ve birlikte çalışma kültürünün pekiştirilmesi yolundaki çabalarıyla, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.“APA BİRİNCİ YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ”Şentop, “25-28 Ekim tarihleri arasında, Türkiye’de, Rize’de düzenlenecek APA Birinci Yürütme Komitesi Toplantısı’na da ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle APA Türk grubu milletvekillerimize de emekleri için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Aynı anlayışla bundan sonra da APA’nın daha ileriye taşınması için elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olacağız” dedi.“ARAKAN’DA BARIŞ, ROHINGALARIN GÖNÜLLÜ ŞEKİLDE GERİ DÖNMESİYLE MÜMKÜNDÜR”Arakan’da yaşanan sorunlara dikkat çeken Şentop, “Türkiye’nin, Filipinler’in güneyinde adil ve kalıcı barış için, tarafların davetiyle Güney Filipinler Barış Sürecine aktif şekilde destek vermektedir ve bu desteği artırarak sürdürecektir. Myanmar’ın Arakan bölgesinde barış ancak, topraklarını terk etmek zorunda Rohingaların Myanmar’a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönmeleri ile mümkündür” ifadelerini kullandı.;Şentop, sözlerine şöyle devam etti:“’Hem sahada hem masada’ etkin olmak anlamına gelen bu anlayışla, yakın veya uzak demeden tüm ülkelerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bunları, birbirinin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Dış politikamızın geniş ufku, Asya-Pasifik bölgesiyle de bağlarımızın gelişmesini sağlıyor. Asya’daki diplomatik ağımızın genişletilmesinden ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine, kültürel ve insani bağlarımızın artırılmasına kadar her alanda, kıtayla ilişkilerimiz son dönemde ivme kazanmıştır.”

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-Şentop’un konuşması

-Toplantıdan detaylar