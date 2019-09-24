DHA DIŞ- Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan’da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in konuşması

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuşması

-Heyetler arası görüşme