DHA DIŞ - Şentop, Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ‘Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık’ temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü.



Görüntü Dökümü

-----------------

-Karadağ heyetiyle görüşme

-Pakistan heyetiyle görüşme

-Afganistan heyetiyle görüşme

-Detaylar