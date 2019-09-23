DHA DIŞ – Şentop: FETÖ uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör örgütüdür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.

Görüşme önce konuşan Şentop, “Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan yeni jenerasyon bir terör örgütüdür. FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerde güvenlik riski teşkil etmektedir. Bu örgüt, eğitim kurumları ve dernek, vakıf gibi yapıları maske olarak kullanmaktadır. Türkiye bu örgütlü mücadelesinde sona yaklaşmıştır. Örgüt elebaşlarını cezalandırmış, mahkemelerden mahkûmiyet kararları çıkartmıştır” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

Şentop’un uçaktan inmesi

Karşılanması

Görüşme öncesi görüntüler

Şentop’un konuşması