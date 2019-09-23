DHA DIŞ - Şentop: FETÖ uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör örgütüdür -2 (EK BİLGİLERLE)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin, FETÖ ile mücadele konusunda adım atılması beklentisini dile getirdi. TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşmesinde, FETÖ elebaşlarının mal varlıklarına el konulması ve okullarının da Maarif Vakfı’na devredilmesini beklediklerini söyledi.Avrasya Parlamento Başkanları 4. toplantısı için Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini devretmesinin Kazakistan halkı için hayırlı olması temennisini ileten TBMM Başkanı Şentop, “Bundan sonraki süreçte de Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı ve Nur Otan Partisinin Lideri olarak Kazak halkına ve Türk Dünyasına karşı sorumluluklarınızın devam edecek olması memnuniyet vericidir. Dünyaca tanınan ve takdir edilen devlet adamı kimliğiniz, derin tecrübeniz ve rehberliğinizle önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz arasında mükemmel seviyedeki ilişkileri daha da geliştirmek yolunda katkılarınızın süreceğine olan güvenimiz tamdır. Kazakistan, siyasi istikrar içinde, kalkınma yolunda örnek olacak bir mesafe kaydetmiş, uluslararası camiada kendinden söz ettiren bir ülke haline gelmiştir. Bu durumdan iftihar ediyoruz” dedi.İki ülke arasında ortak vizyonu paylaşarak işbirliğinin daha da pekiştirilmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden TBMM Başkanı Şentop, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı kanlı darbe girişimine karşı Türkiye’yi ilk ziyaret eden Devlet Başkanı olarak desteğini göstermiş olmasının, Türk devleti ve halkının takdirini kazandığını söyledi.TBMM Başkanı Şentop, FETÖ terör örgütünün sinsi emel ve yöntemleriyle sadece Türkiye'nin değil faaliyet gösterdiği dost ve kardeş ülkelerin de milli güvenliğine tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Kazakistan'da da eğitim, medya ve iş dünyasında FETÖ uzantılarının halen serbestçe faaliyetlerini sürdürmesi bizleri üzmektedir. Bu noktada, yakın zamanda Kazak makamlarınca, FETÖ elebaşlarının iadesi, mal varlıklarının dondurulması ve medya uzantılarının faaliyetlerine son verilmesinin gerçekleşeceğini umuyoruz. Söz konusu okulları Milli Eğitim Bakanlığımız ve/veya Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla devralmaya, idareci ve öğretmen kadrosu da dâhil bu okulları yönetmeye talibiz. Bu konuda dirayetli liderliğinizde gerekli desteği göstereceğinizden eminiz.”KAZAKİSTAN MECLİS BAŞKANI NİGMATULİN’LE GÖRÜŞMETBMM Başkanı Şentop, ikili görüşmeleri çerçevesinde Kazakistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’le de bir araya geldi. TBMM Başkanı, mevkidaşı Nigmatulin’e de Türkiye’nin, FETÖ ile mücadele konusunda Kazakistan’dan gecikmeden tedbir alınması beklediklerini ifade ederek, “Uluslararası istihbarat örgütü gibi çalışmaktadır. FETÖ’nün birinci hedefi Türkiye Cumhuriyeti devleti olmakla birlikte, faaliyet gösterdiği başka ülkeler açısından da ciddi bir milli güvenlik riski teşkil etmektedir. Sadece Türkiye için değil, Kazakistan için de bu örgütün bir tehdit olduğu kanaatindeyiz” dedi."FETÖ YENİ JENERASYON BİR TERÖR ÖRGÜTÜ"TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Parlamento binasında gerçekleşen heyetlerarası görüşme sırasında Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilere değinirken, Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ terör örgütü ile ilgili yürütülen çalışmalara dikkat çekti.FETÖ’nün ‘yeni jenerasyon bir terör örgütü’ olduğuna vurgu yapan TBMM Başkanı Şentop, “Uluslararası istihbarat örgütü gibi çalışmaktadır. FETÖ’nün birinci hedefi Türkiye Cumhuriyeti devleti olmakla birlikte, faaliyet gösterdiği başka ülkeler açısından da ciddi bir milli güvenlik riski teşkil etmektedir. Bu örgüt eğitim kurumlarını, dernek ve vakıf gibi yapılanmaları maske olarak kullanmaktadır” dedi.Türkiye’nin, bu örgütle mücadelesinde sona yaklaştığını vurgulayan TBMM Başkanı, örgütün, elindeki okul, medya ve STK’ları ‘kamuflaj’ olarak kullandığına dikkat çekerek, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığını bombalayan pilotlara talimatları verenlerin, bazı öğretmenler olduğunun soruşturmalar sırasında ortaya çıktığına işaret etti.TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan’ın da bir an önce ortak tedbir için harekete geçmesini isteyerek şunları söyledi: “Dolayısıyla okul, medya, STK, FETÖ için sadece kamuflajdan ibarettir. Gerçek niyetleri ülkelerdeki yönetimleri ele geçirmek veya etkilemektir. Sadece Türkiye için değil, Kazakistan için de bu örgütün bir tehdit olduğu kanaatindeyiz. Yakın zamanda Kazak makamlarınca FETÖ elebaşlarının iadesi, mal varlıklarının dondurulmasının ve medya uzantılarının faaliyetlerine son verilmesinin gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Bu konuda birçok ülkede bu tedbirler alındı, Kazakistan’da da gecikmeden ortaklaşa tedbir alınması beklentimizi ifade etmek isterim.” diye konuştu.23 NİSAN’IN 100. YILDÖNÜMÜ İÇİN DAVETTBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasının sonunda, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’i TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında 23 Nisan 2020 yılında gerçekleştirilecek kutlamalara davet etti. TBMM Başkanı, daha sonra Kazakistan Meclisinde incelemelerde bulundu.TBMM Başkanı Şentop ayrıca Karadağ Meclis Başkanı İvan Bravojiç ve Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile görüştü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Şentop’un uçaktan inmesiKarşılanmasıGörüşme öncesi görüntülerŞentop’un konuşması

GÖRÜNTÜLER DGS’DE

DGS SAATİ- 11.18, TARİHİ - 23.09.2019 - Haber Kodu : 190923046

Görüntü Dökümü

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-Karadağ heyetiyle görüşme

-Pakistan heyetiyle görüşme

-Afganistan heyetiyle görüşme

-Detaylar

DGS SAATİ- 13.36, TARİHİ - 23.09.2019 - Haber Kodu : 190923100