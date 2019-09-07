DHA DIŞ –Sele kapılan genç kız, kanalizasyon çukurunda can verdi
Meksika’da aşırı yağışlar sonucu oluşan sele kapılan 17 yaşındaki genç kız, yol üzerindeki açık bir kanalizasyon çukuruna düştü ve boğularak can verdi. Talihsiz kızın sel suyunda sürüklenip, çukurda kaybolduğu o anlar güvenlik...
Olay Culiacan şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 17 yaşındaki Alejandra Terrazas Del Val adlı genç kızın sele kapıldığı; arabaya yaslanan bir kişinin elini tutmaya çalıştığı ancak başaramadığı ve kapağı açık olan kanalizasyon çukuruna düşerek gözden kaybolduğu görüldü. Genç kızın cesedi, suların çekilmesinin ardından çukurdan çıkarıldı.
“TÜM SORUMLULUK BELEDİYEYE AİT”
Culiacan şehrinin sakinleri, kanalizasyonun 3 yıldır açık olduğu ve kapatılması konusunda sürekli belediyeye şikâyette bulunduklarını söyledi. Şehrin Belediye Başkanı Jesús Estrada Ferreiro ise yaptığı açıklamada “Bu olayın tüm sorumluluğu şehrin belediyesine aittir. Caddede bulunan kanalizasyonun nasıl olup da açık kaldığını henüz bilmiyoruz ancak tamir edilmesi için çalışma başlattık. Sorumluların bulunması için soruşturma sürüyor” sözlerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Genç kızın suda sürüklenmesi
-Genç kızın arabanın başındaki bir kişinin elini tutmaya çalışması
-Genç kızın kanalizasyon çukuruna düşmesi
-Suların çekilmesi sonrası kanalizasyon çukurunun fotoğrafı
-Genç kızın fotoğrafları
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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