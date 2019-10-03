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DHA DIŞ- Sel bölgesini gezen Hintli milletvekili suya düştü
Hindistan’ın Patna bölgesinde yaşanan selin ardından afet bölgesinde incelemelerde bulunan bölge milletvekili Ram Kripal Yadav, bulunduğu botun üstündekilerin dengesini kaybetmesiyle yanındakilerle birlikte suya düştü. O anları, çevredeki...
GÜNDEM 03.10.2019, 11:37
Hindistan’ın Patna bölgesinde yaşanan selin ardından afet bölgesinde incelemelerde bulunan bölge milletvekili Ram Kripal Yadav, bulunduğu botun üstündekilerin dengesini kaybetmesiyle yanındakilerle birlikte suya düştü. O anları, çevredeki amatör bir kamera kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bölge milletvekili Ram Kripal Yadav, yoğun yağışlar sonucu sele teslim olan Hindistan’ın Patna bölgesini incelemeye geldi. Sel sularının üstünde botla gezen Yadav, yanında bulunanların dengesini kaybetmesiyle suya düştü. Sudan çevredekilerin yardımıyla kurtarılan milletvekilinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yoğun yağışlar sonrası sele teslim olan Patna'da, 10 bindan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ram Kripal Yadav ve yanındakilerin botun üstünde durması
-Bottakilerin dengesini kaybetmesi
-Bottakilerin suya düşme anı
-Sudaki görüntüleri, çevredekilerin suya düşenleri çıkarması
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