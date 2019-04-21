DHA DIŞ - Sarı yelekliler eylemlerinin 23’üncü haftasında 182 kişi gözaltına alındı

Deniz Kılınç () – Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Kasım’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan sarı yelekliler eylemlerinin 23’üncü haftasında gösteriler düzenlendi. Gösterilerde şu ana kadar 182 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Sarı yelekliler protestoları, 23’üncü haftasında son haftaların en şiddetli eylemlerinden birine şahit oldu. Paris’te gerçekleşen dünkü eylemlerde, Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yaklaşık 9 bini Paris’te olmak üzere 27 bin 900 eylemcinin polisle karşı karşıya geldiği belirtildi. Eylemcilerin 'ekonomik adaletsizliğe' karşı bir araya geldiği protestolarda çeşitli araçlar ateşe verilirken, Fransa genelinde 60 binden fazla polis görevlendirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde polis ve eylemciler arasında çatışmalar çıktığı görülürken, söz konusu çatışmalarda biber gazı kullanıldığı belirtildi. Paris emniyet yetkilileri 182 eylemcinin göz altına alındığını duyurdu.

Eylemcilerin, 15 Nisan’da çıkan yangın sonucu hasar gören ve Paris’in önemli yapıtlarından biri olarak anılan Notre Dame Katedrali çevresine yaklaşmaları yasaklanmıştı.

Görüntü dökümü:

- Eylemciler ve polisin karşı karşıya gelmesi

