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DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 36’ncı haftasında devam ediyor

Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2018’de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 36’ncı haftasında devam etti. Sarı Yelekliler, Temmuz 2016’da gözaltında hayatını kaybeden Adama Traore için de sloganlar attı. Paris’te 17 Kasım...

DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 36’ncı haftasında devam ediyor
Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2018’de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 36’ncı haftasında devam etti. Sarı Yelekliler, Temmuz 2016’da gözaltında hayatını kaybeden Adama Traore için de sloganlar attı.

Paris’te 17 Kasım 2018’de petrol fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan ve sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri, 36’ncı haftasında da devam ediyor. Protestolar, başta Paris, Toulouse ve Lille olmak üzere Fransa sokaklarında devam etti.

ADAMA TRAORE İÇİN ADALET SLOGANLARI ATILDI

Bu hafta yapılan protestolar, 2016 yılının Temmuz ayında polis tarafından gözaltına alınan ve gözaltındayken hayatını kaybeden Adama Traore için yapılan protestolar ile birleşti. Eylemciler, “Adama için adalet” sloganları ile polis şiddetine tepkilerini gösterirken; Traore için çok sayıda etkinlik düzenledi.

NELER OLMUŞTU?

19 Temmuz 2016 yılında Paris’in Beaumont-sur-Oise bölgesinde, kardeşi ile beraber 24’üncü yaş gününü planlayan Adama Traore, polis tarafından kimlik sorgulaması sırasında, üzerinde kimliği olmadığı için kaçmaya çalışmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Adama Traore, gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

Bu olay, Paris şehri ve Beaumont-sur-Oise bölgesinde polise şiddetine tepki protestolarının yapılmasına neden olmuştu.

 

Görüntü Dökümü
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-Adama Traore için yapılan protestolar
-Paris’ten protesto görüntüleri
-Toulouse’tan protesto görüntüleri
-Lille’den protesto görüntüleri

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