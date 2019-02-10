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DHA DIŞ - Sarı yelekliler eylemi 13. haftada.. Bazı eylemciler lüks araçları yaktı (2)

Fransa, () – Fransa’da hayat pahalılığına karşı başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor. Dünkü gösterilerde bazı eylemciler park halindeki lüks araçları ateşe verdi. Cumartesi günü protestolara katılım, önceki...

DHA DIŞ - Sarı yelekliler eylemi 13. haftada.. Bazı eylemciler lüks araçları yaktı (2)

Fransa, () – Fransa’da hayat pahalılığına karşı başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor. Dünkü gösterilerde bazı eylemciler park halindeki lüks araçları ateşe verdi.

Cumartesi günü protestolara katılım, önceki haftalara göre azalarak 50 ila 100 bin arasında limitli kalsa da, polisin protestoculara müdahalesi sertleşti, müdahale sırasında bir gaz kapsülünü eşliyle yakalamaya çalışan bir protestocunun dört parmağı koptu.
Güney Fransa’da, sarı yeleklilerin lideri olan Maxime Nicole’ün İtalyan protestocularla buluşmasını engellemek isteyen polis, liderin geçeceği yolu kapatarak geçişe engel oldu.
Nicole, “Fransa ve İtalya hükümetlerinin farklılıkları olabilir, ancak Fransızlar ve İtalyanlar arasında bir problem yok” dedi ve politikacıların hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir hareketi desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Araçların yakılması
Yanan lüks araçlardan görüntü

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