DHA DIŞ - Sarı yelekliler 26. haftada.. Lyon ve Nantes’te polis müdahale etti

Fransa, () - Fransa’da, akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen, 17 Kasım’dan bu yana devam eden sarı yelekliler gösterileri 26. haftasında da devam etti.

Fransa İçişleri Bakanlığına göre bu hafta sarı yelekliler gösterilerine 18 bin 600 kişi katılırken, sarı yelekliler bu rakamın 37 bin 500 kişi olduğunu açıkladı.

Paris’te bir araya gelen göstericiler, sakin bir yürüyüş ile protesto gösterileri yaparken; Nantes ve Lyon kentlerindeki gösterilerde polis eylemcilere biber gaz ile müdahale etti.

Rsmi rakamlara göre, sarı yelekliler gösterilerinde 11 kişi hayatını kaybetti, iki binin üzerinde vatandaş yaralandı ve yaklaşık 4 bin 400 kişi gözaltına alındı, bin kişi tutuklandı.

Görüntü Dökümü

- Paris’teki sarı yeleklilerin yürüyüş gösterisi.

- Lyon ve Nantes kentlerindeki polis müdahalesi