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DHA DIŞ - Sahte içkiden zehirlendiklerinden habersiz, iyileşmek için yine içtiler: 17 ölü

Sibel Deniz () – Hindistan’da sahte içki içen 17 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Barabanki bölgesinde sahte içti içen 17 kişinin hayatını kaybettiği; 44 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği...

DHA DIŞ - Sahte içkiden zehirlendiklerinden habersiz, iyileşmek için yine içtiler: 17 ölü

Sibel Deniz () – Hindistan’da sahte içki içen 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Barabanki bölgesinde sahte içti içen 17 kişinin hayatını kaybettiği; 44 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Yerel medya, satın aldıkları içkileri tüketen bir grup insanın kusma, mide bulantısı, mide ağrısı ve görüş kaybı gibi şikâyetlerle hastaneye başvurduklarını yazdı. Aynı şikâyetle hastaneye başvuranların artması üzerine yapılan incelemede, hastaların hepsinin sahte içki tükettikleri ve içkileri aynı dükkândan aldıkları ortaya çıktı.

Yetkililer, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili derinlemesine inceleme başlatıldığını ve sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

“AĞRIYI AZALTACAĞINA İNANARAK DAHA FAZLA İÇKİ İÇTİLER”

Sahte içki tüketimi yüzünden kocasını, kocasının kardeşleri ve kayınpederini kaybeden 32 yaşındaki Ramvati olayı şöyle anlattı:

“Pazartesi sabahı hepsi karın ağrısından şikâyet etti ve ağrıyı azaltacağına inanarak daha fazla içki içtiler, ancak durumları daha da kötüleşti. Kocama doktora gitmeyi önerdiğimde hiçbir şey göremediğini söyledi. Bu sırada diğer odada bulunan kayınpederim de hiçbir şey göremediğini söyleyip, benden su istedi. Suyu kendisine götürdüğümde ölmüş olduğunu gördüm. Hemen, kocamın nasıl olduğunu görmek için yanına gittim ama döndüğümde o da ölmüştü. Ben de yardım etmeleri için kocamın kardeşlerini aradım ve onların da ölmüş olduğunu öğrendim.”

Assam, Uttar Pradesh ve Uttarakhand eyaletlerinde şubat ayında sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.

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