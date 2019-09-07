DHA DIŞ – Rusya’nın serbest bıraktığı tutukluları Zelenskiy karşıladı

Rusya ile Ukrayna arasında siyasi tutukluların takası yapıldı.

Moskova'da serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine dönen Ukraynalı denizcileri, havaalanında Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy karşıladı. Rus ve Ukrayna medyasında ‘esir değişimi’ olarak adlandırılan süreç tamamlandı.

Geçen Kasım ayında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinde alıkonulan 24 Ukraynalı denizci ve farklı zamanlarda tutuklanan 11 siyasi tutuklu, bugün ülkelerine döndü. Rusya'da serbest kaldıktan sonra Ukrayna'ya iade eden 35 kişiyi, Kiev Havaalanı'nda yakınları ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy karşıladı. Ukrayna'nın serbest bıraktığı 35 Rusya vatandaşı siyasi tutuklu da bugün ülkelerine iade edildi.



'PUTİN İLE BİRLİKTE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'



Zelenskiy, havaalanında yaptığı açıklamada, "İlk etap tamamlandı. Ukrayna Devlet Başkanı olarak ben ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı bozmadık ve verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik" dedi. Rusya ve Ukrayna devlet başkanları Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında 11 Temmuz’da yapılan telefon görüşmesinde, iki ülkede bulunan bazı tutukluların takas edilmesi konusunun ele alındığı bildirilmişti. Rusya, 25 Kasım’da Azak Denizi’nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna savaş gemisine el koymuştu. Olay sırasında gözaltına alınan 24 Ukraynalı denizci, yaklaşık dokuz aydır Rusya’da tutuklu bulunuyordu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın gelişi

karşılama

Yakınlarının sarılmaları

Açıklama