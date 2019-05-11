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DHA DIŞ - Rusya’nın en yaşlı insanı 123 yaşında hayatını kaybetti

Rusya () –  Inguşetya Cumhurbaşkanı Yunus-bek Yevkurov, Rusya’nın en yaşlı kişisi İnguşetyalı Appaz Iliev’in 123 yaşında hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Rusya’ya bağlı federe bir Cumhuriyet olan Inguşetya’nın...

DHA DIŞ - Rusya’nın en yaşlı insanı 123 yaşında hayatını kaybetti

Rusya () –  Inguşetya Cumhurbaşkanı Yunus-bek Yevkurov, Rusya’nın en yaşlı kişisi İnguşetyalı Appaz Iliev’in 123 yaşında hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Rusya’ya bağlı federe bir Cumhuriyet olan Inguşetya’nın Cumhurbaşkanı Yunus-bek Yevkurov, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’nın en yaşlı vatandaşı olan Appaz Iliev 123 yaşında hayatını kaybetti. Iliev birçok döneme ve nesil değişimine tanıklık etti. 8 çocuk yetiştiren Iliev torunlarının torunlarını görme şansı buldu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rus basınında yer alan haberlerde 1 Mart 1896’da doğan Iliev’in, Cumhurbaşkanı Yevkurov tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunulduğu ve birçok kez Yevkurov tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

Appaz Iliev’in çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybettiği belirtildi.

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