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DHA DIŞ - Rusya’dan S-400 teslimatına ilişkin açıklama

Rusya () – Rusya’nın devlet savuma sanayi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400’lerin teslimatının Temmuz’da başlayacağını duyurarak, talep edilmesi dâhilinde F-35’lerin yerine tedarik edilecek alternatif savaş uçaklarını...

DHA DIŞ - Rusya’dan S-400 teslimatına ilişkin açıklama

Rusya () – Rusya’nın devlet savuma sanayi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400’lerin teslimatının Temmuz’da başlayacağını duyurarak, talep edilmesi dâhilinde F-35’lerin yerine tedarik edilecek alternatif savaş uçaklarını konuşmaya hazır olduklarını belirtti.

Rus basınına konuşan Miheyev, S-400 hava savunma füze sistemlerinin sevkiyatının Temmuz ayında başlayacağını belirterek, S-400 üretiminin Türkiye’de kısmen yerelleştirilmesiyle ilgili de Rusya ve Türkiye’nin mutabakat sağladığını vurguladı.

Miheyev, Ankara’nın F-35 programından çıkması halinde Moskova’nın Türkiye’ye uçak tedarik etmeye hazır olup olmadığına dair kendisine yöneltilen soruya, “Eğer Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa, Türkiye'ye imkânlarımız dâhilinde Rus savaş uçakları tedarikini istişare etmeye hazır olacağız" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

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