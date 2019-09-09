Son Dakika
DHA DIŞ - Rusya’da yolcu uçağının motoru kalkışa hazırlanırken alev aldı
Rusya’da uluslararası havalimanında, Rossiya Havayolu’na ait uçağın motoru, kalkışa hazırlanırken alev aldı. Bunun üzerine yolcular ve kabin görevlileri hemen tahliye edildi. Uçak ise hangara çekildi. Olay, Başkent Moskova’da yer alan...
GÜNDEM 09.09.2019, 10:59
Rusya’da uluslararası havalimanında, Rossiya Havayolu’na ait uçağın motoru, kalkışa hazırlanırken alev aldı. Bunun üzerine yolcular ve kabin görevlileri hemen tahliye edildi. Uçak ise hangara çekildi.
Olay, Başkent Moskova’da yer alan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Rossiya Havayolu’na ait Beoing uçağın motoru, yolcuların uçağa binmesinin ardından, kalkışa hazırlanırken alev aldı. Bunun üzerine, Vladivostok şehrine gitmesi beklenen uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri tahliye edilirken; uçak da ambara çekildi.
Görüntü Dökümü
---------------
-Uçağın motorundan çıkan dumanlar
-Uçağın görüntüsü
-Havalimanından görüntüler
Olay, Başkent Moskova’da yer alan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Rossiya Havayolu’na ait Beoing uçağın motoru, yolcuların uçağa binmesinin ardından, kalkışa hazırlanırken alev aldı. Bunun üzerine, Vladivostok şehrine gitmesi beklenen uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri tahliye edilirken; uçak da ambara çekildi.
Görüntü Dökümü
---------------
-Uçağın motorundan çıkan dumanlar
-Uçağın görüntüsü
-Havalimanından görüntüler
25°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0