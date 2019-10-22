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DHA DIŞ- Rusya’da veteriner, ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi
Rusya’da bir veteriner, otomobilin çarptığı köpeği, yanında veterinerlik pasaportu olmadığı gerekçesiyle tedavi etmedi. Yaralı köpek, veteriner kliniğinin kapısında can verdi. O anlar, görgü tanığının kamerasına yansıdı. Olay,...
GÜNDEM 22.10.2019, 11:25
Rusya’da bir veteriner, otomobilin çarptığı köpeği, yanında veterinerlik pasaportu olmadığı gerekçesiyle tedavi etmedi. Yaralı köpek, veteriner kliniğinin kapısında can verdi. O anlar, görgü tanığının kamerasına yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay, Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Tübenkama şehrinde meydana geldi. Yaşlı bir adam, yolda köpeğiyle gezerken köpeğe taksi çarptı. Yaralı köpeğini tedavi ettirmek isteyen adam, Pazar günü şehirdeki tek açık veterinerlik kliniğine gitti. Ancak veteriner, köpeğin evrakları yanında olmadığı gerekçesiyle köpeği tedavi etmeyi reddetti. Ağır yaralı köpek, kliniğin kapısında can verdi. Görüntülerde köpeğin sahibi yaşlı adamın, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaşlı adamın köpeğini veterinere getirmesi
-Yaralı köpeğin yerde yatması
-Veterinerin köpeği tedavi etmeyi reddetmesi
-Yaşlı adamın gözyaşları
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