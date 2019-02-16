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DHA DIŞ - Rusya’da üniversitenin bir kısmında meydana gelen çökme, paniğe neden oldu

RUSYA () - Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda ölen, yaralananın veya mahsur kalan...

DHA DIŞ - Rusya’da üniversitenin bir kısmında meydana gelen çökme, paniğe neden oldu

RUSYA () - Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda ölen, yaralananın veya mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu. Paniğe neden olan binadaki çökme anı ise bir öğrenci tarafından görüntülendi.

görüntü dökümü
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Çöken kısımdaki oluşan çatlaklar
Çökme anları
Binanın dış görüntüsü

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