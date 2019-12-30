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DHA DIŞ- Rusya’da sanatoryumda çocuklara şiddete soruşturma
Rusya’da tüberküloz hastası çocukların tedavi edildiği sağlık kuruluşu çalışanları çocuklara psikolojik ve fiziki şiddet uyguladı. O anlar amatör kamera ile kaydedilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı, olaya ilişkin soruşturma başlattığını...
GÜNDEM 30.12.2019, 11:06
Rusya’da tüberküloz hastası çocukların tedavi edildiği sağlık kuruluşu çalışanları çocuklara psikolojik ve fiziki şiddet uyguladı. O anlar amatör kamera ile kaydedilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı, olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.
Olay, Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde tüberküloz hastası çocukların tedavi altına alındığı sağlık kuruluşu Pioneer River’da meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sağlık görevlilerinin korkmuş ve ağlayan çocuklara bağırdıkları, görevlilerden birinin çocuğu kolundan tutup çektiği görüldü. Söz konusu görüntülere tepki çığ gibi büyürken, Rusya Sağlık Bakanlığı geniş çaplı soruşturma başlattığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ancak görüntülerde çocuklar şiddet uygulayan sağlık görevlilerinin işlerine son verildiği belirtildi. Ayrıca, toplanan kayıtların savcılığa verileceği ve bahsi geçen sağlık görevlilerinin cezasız kalmayacağı bilgisi paylaşıldı.
Görüntü Dökümü
Olay, Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde tüberküloz hastası çocukların tedavi altına alındığı sağlık kuruluşu Pioneer River’da meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sağlık görevlilerinin korkmuş ve ağlayan çocuklara bağırdıkları, görevlilerden birinin çocuğu kolundan tutup çektiği görüldü. Söz konusu görüntülere tepki çığ gibi büyürken, Rusya Sağlık Bakanlığı geniş çaplı soruşturma başlattığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ancak görüntülerde çocuklar şiddet uygulayan sağlık görevlilerinin işlerine son verildiği belirtildi. Ayrıca, toplanan kayıtların savcılığa verileceği ve bahsi geçen sağlık görevlilerinin cezasız kalmayacağı bilgisi paylaşıldı.
Görüntü Dökümü
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-Çocuğa bağıran sağlık görevlisi
-Çocuğun kolunu tutup çekmesi
-Yere çömelerek ağlayan çocuğa bağıran sağlık görevlisi
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