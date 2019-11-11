Son Dakika
DHA DIŞ- Rusya’da korkunç kaza: 2 ölü
Rusya’da meydana gelen kazada, cipin kontrolünü kaybeden sürücü, okuldan evine doğru yürüyen 14 yaşındaki öğrenciye çarptı. Ciple bir evin duvarı arasına sıkışan öğrenci olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü de ambulansla...
GÜNDEM 11.11.2019, 18:03
Rusya’da meydana gelen kazada, cipin kontrolünü kaybeden sürücü, okuldan evine doğru yürüyen 14 yaşındaki öğrenciye çarptı. Ciple bir evin duvarı arasına sıkışan öğrenci olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü de ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada öldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza, Rusya’nın Yakutistan Özerk Bölgesi’nde meydana geldi. Okuldan bir arkadaşıyla birlikte eve yürüyen 14 yaşındaki öğrenciye 49 yaşındaki cip sürücüsü çarptı. Yerdeki buzlanmanın da etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü, cipiyle öğrenciye çarptı. Olay yerindeki evin duvarıyla cipin arasına sıkışan çocuk, hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü de hastaneye götürülürken ambulansta öldü. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Hızlı gelen cipin öğrenciye çarpması
-Çarpışmanın etkisiyle yükselen dumanlar
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6