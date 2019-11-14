DHA DIŞ- Rusya’da kolejde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya’da bir koleje, öğrencilerden birinin düzenlediği silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Saldırganın daha sonra kendisini vurarak intihar ettiği belirtildi.Rusya’nın Blagoveşçensk kentindeki Amur İnşaat ve Kamu Kurumları Koleji’nde okuyan Kasyan K. (17) adlı öğrenci, derse geç kaldığı için sınıfa alınmaması sonucu, taşıdığı silahla rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerinin duyulmasıyla kolej genelinde panik havası hakim olurken, 1 öğrencinin isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiği, 3 öğrencinin ise yaralandığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırgan Kasyan K.’nın olay yerinde kendisini vurarak intihar ettiği bildirildi.Saldırıda yaralanan öğrencilerin, 17, 19, 20 yaşlarında oldukları belirtilirken, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin geniş çaplı cezai soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------------

-Vurulan öğrencilerden birinin görüntüsü

-Öğrenciye müdahale anları

-Kolejin önündeki polisler

-Polis araçlarının görüntüleri

-Detaylar