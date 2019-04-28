DHA DIŞ – Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı

Rusya () – Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu düşünülen bir mayın patladı. Meydana gelen patlamada, bir kişinin elini kaybettiği belirtildi.

Yerel Medya, Rusya’nın St.Petersburg şehrinde yer alan Nevsky bölgesinde yerel saat ile 15:30’da bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Patlamada, bir kişinin elini kaybettiği belirtildi. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

PATLAYAN MAYIN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN KALMA

TASS’da yer alan haberde, bölge yetkilisinin, “İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir mayın patladı. Patlama yerel saat ile 15:30 da meydana geldi. Patlama, 20 yaşında bir gencin metal hurda topladığı sırada meydana geldi. Genç elini kaybetti. Şu anda hastanede ve tedavi görüyor” dediği belirtildi.

Meydana gelen patlamaya dair polisin inceleme başlattığı duyuruldu.