Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
DHA DIŞ - Rusya’da futbol taraftarları arasında arbede yaşandı
Krılya Sovetov ve Rubin Kazan arasında oynan maçta taraftarlar arasında pankart sebebiyle gerginlik yaşandı. Rusya Premier Ligi'nin 15’inci haftasında Krılya Sovetov, Rubin Kazan'ı konuk etti. Cosmos Arena'da oynanan mücadele 0-0 eşitlik...
GÜNDEM 05.11.2019, 15:39
Krılya Sovetov ve Rubin Kazan arasında oynan maçta taraftarlar arasında pankart sebebiyle gerginlik yaşandı.
Rusya Premier Ligi'nin 15’inci haftasında Krılya Sovetov, Rubin Kazan'ı konuk etti. Cosmos Arena'da oynanan mücadele 0-0 eşitlik ile son buldu. Mücadele esnasında tribünde yer alan Krılya Sovetov taraftarları, açılan bir pankart nedeniyle Rubin Kazan taraftarlarının bulunduğu bölüme geçti. Açılan pankarta müdahale etmek isteyen Krılya Sovetov taraftarları ile Rubin Kazan taraftarları arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay sonrasında 8 Krılya Sovetov ve 7 Rubin Kazan taraftarının gözaltına alındığı bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rusya Premier Ligi'nin 15’inci haftasında Krılya Sovetov, Rubin Kazan'ı konuk etti. Cosmos Arena'da oynanan mücadele 0-0 eşitlik ile son buldu. Mücadele esnasında tribünde yer alan Krılya Sovetov taraftarları, açılan bir pankart nedeniyle Rubin Kazan taraftarlarının bulunduğu bölüme geçti. Açılan pankarta müdahale etmek isteyen Krılya Sovetov taraftarları ile Rubin Kazan taraftarları arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay sonrasında 8 Krılya Sovetov ve 7 Rubin Kazan taraftarının gözaltına alındığı bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yaşanan arbede
-Taraftarların slogan atması
-Güvenlik güçlerinin görüntüsü
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5