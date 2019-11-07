Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
DHA DIŞ – Rusya’da feci kaza: Yola savruldular
Rusya’da kavşakta hız yapan otomobile soldan gelen bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında kapıların açılmasıyla sürücü ve yolcu, yola savruldu. Savrulan...
GÜNDEM 07.11.2019, 09:27
Rusya’da kavşakta hız yapan otomobile soldan gelen bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında kapıların açılmasıyla sürücü ve yolcu, yola savruldu. Savrulan yolcu ve sürücü yaralı kurtuldu.
Görüntü Dökümü
Rusya Federasyonu’nun Dağıstan Özerk Cumhuriyetindeki Mohaçkale kentinde meydana gelen kazada, kavşakta hız yapan otomobil, yolun solundan gelen bir otomobilin çarptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, otomobilin kapıları açılınca yolcu ve sürücü yola savruldu. Yerel medya, 40 yaşındaki sürücünü ve 37 yaşındaki eşinin şans eseri kazadan yaralı kurtulduklarını duyurdu.
Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Hız yapan aracın görüntüsü
-İlk aracın çarpması
-Kontrolden çıkan otomobil
-Karşı şeritteki araca çarpması
-Yolcu ve sürücünün yola savrulması
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5