DHA DIŞ- Rusya’da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada

Rusya’da bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.Patlama, Rusya’nın Tver kentindeki apartmanda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, patlamanın hemen ardından beton ve cam parçalarının sokağa yayıldığı görüldü. Yerel medya, patlamada 2 kişinin yaralandığını, apartmanda oturan 50 kişinin ise tahliye edildiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Patlama anı

-Patlama sonrası yapılan incelemeler