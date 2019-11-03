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DHA DIŞ- Rusya’da depoda büyük yangın
Rusya’da başkent Moskova yakınlarındaki depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı. Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Jukovski...
GÜNDEM 03.11.2019, 11:01
Rusya’da başkent Moskova yakınlarındaki depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Jukovski kentinde bulunan bir depoda yangın çıktı. 3 bin 500 metre kare alanı kaplayan büyük yangına, 16 itfaiye aracının müdahale ettiği, yangının söndürüldüğü açıklandı. Yapılan incelemede, yangın sebebiyle depo binasının hasar gördüğü ve belirli bölgelerinde çökmelerin meydana geldiği belirtilirken, yangında ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.
Görüntü Dökümü
Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Jukovski kentinde bulunan bir depoda yangın çıktı. 3 bin 500 metre kare alanı kaplayan büyük yangına, 16 itfaiye aracının müdahale ettiği, yangının söndürüldüğü açıklandı. Yapılan incelemede, yangın sebebiyle depo binasının hasar gördüğü ve belirli bölgelerinde çökmelerin meydana geldiği belirtilirken, yangında ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.
Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
-Yükselen alevler
-Yükselen siyah dumanın görüntüleri
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