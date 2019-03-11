DHA DIŞ – Rusya’da çöp evde bırakılan kız çocuğunu polis kurtardı

Rusya () – Moskova’da bir kadın, beş yaşındaki kızını çöp ve hamamböceği dolu apartman dairesinde günlerce yalnız bıraktı. Sosyal becerileri bulunmayan ve anoreksik olan küçük kızı, annesi tarafından yalnız bırakıldığı çöp evden polis kurtardı. Gözaltına alınan ihmalkâr anne, başlatılan soruşturma kapsamında ‘cinayet girişimiyle’ yargılanıyor.

Rusya’da meydana gelen olayda, başkent Moskova’nın kuzeyinde bulunan Leningradskoye otoyolu yakınlarında bir apartmandan ağlayan çocuk sesleri duyulması üzerine çevre sakinleri polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp ve hamamböceği dolu apartman dairesinde evde yalnız bırakılmış 5 yaşında küçük bir kıza ulaştılar. Gördükleri karşısında şaşıran polis ekipleri hemen küçük kızı hastaneye kaldırdı.

Polisin olay sonrası yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan küçük kızın, sosyal becerilerinin bulunmadığı, anoreksik olduğu ve boynundaki kolyesinin yaralanma sonrası derisini kaplamaya başlamış olduğu belirtildi. Ayrıca, çocuğunu günlerce çöp evde yalnız başına bırakan annenin de açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve ‘cinayet girişimiyle’ yargılandığı belirtildi.

Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan komşuları ise kadının, anne ve babasını kaybettikten sonra komşularıyla fazla iletişime geçmediğini, çocukla ilgili sorulan soruları ise ‘çocuk anneannesinde, teyzesinde’ diyerek geçiştirdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocuğun bulunması

Komşuların çocuğa sarılması

Çöpevden görüntüler

Çocuğun fotoğrafı