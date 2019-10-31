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DHA DIŞ – Rusya’da çocuk marketi soymaya çalıştı, kimse oralı olmadı
Rusya’da bir öğrenci silahla marketi soymaya çalıştı. Kasiyerler ve marketin çalışanları tarafından ciddiye alınmayan küçük soyguncu marketten kaçmak zorunda kaldı. Rusya Federasyonu’nun özerk bölgesi olan Komi Cumhuriyeti’ne bağlı...
GÜNDEM 29.10.2019, 16:45
Rusya’da bir öğrenci silahla marketi soymaya çalıştı. Kasiyerler ve marketin çalışanları tarafından ciddiye alınmayan küçük soyguncu marketten kaçmak zorunda kaldı. Rusya Federasyonu’nun özerk bölgesi olan Komi Cumhuriyeti’ne bağlı Vorkuta köyünde, 14 yaşındaki çocuk bir marketi soymaya çalıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun oyuncak bir silahla markete girdiği ve silahını hava kaldırdığı görüldü. O sırada raflara ürünleri dizen market çalışanı soyguncunun çocuk olduğunu fark edince aldırış etmeden işine devam etti. Kasaya yönelen diğer çalışan da çocuğu umursamayarak cebindeki cep telefonunu çıkardı ve çocuğun görüntüsünü kaydetmeye başladı. Dikkate alınmayan 14 yaşındaki soyguncu, başarısız olarak marketten uzaklaştı.
14 yaşındaki soyguncunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, çocuğun ailesiyle de iletişime geçildiği açıklandı. Öte yandan, cesur bir şekilde davranan market çalışanlarına zam yapıldığı da bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
14 yaşındaki soyguncunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, çocuğun ailesiyle de iletişime geçildiği açıklandı. Öte yandan, cesur bir şekilde davranan market çalışanlarına zam yapıldığı da bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çocuğun silah doğrultarak markete girmesi
- Alışveriş yapan kadının çocuğa bakıp gitmesi
-Çocuk silahını kasiyere yönetiyor
-Kasiyer cebinden telefonu çıkartıp resim çekiyor
-Çocuk marketten kaçıyor
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