Son Dakika
DHA DIŞ- Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kurye kedi gözaltına alındı
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirtilen kedi, hapishane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevinde insanı hayrete düşürecek...
GÜNDEM 24.10.2019, 22:03
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirtilen kedi, hapishane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevinde insanı hayrete düşürecek ilginç bir olay yaşandı. Uyuşturucu tacirlerinin benzerine film senaryosunda rastlanabilecek olayde, bir kedinin uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldığı belirlendi. Federal Cezaevi Hizmeti Tataristan Müdürlüğü’nden konu ile ile ilgili yapılan açıklamada, kedinin cezaevine ‘sızma’ girişiminde bulunduğu, boynundaki tasmada ise uyuşturucu olduğu belirlenen kahverengi bir maddenin ele geçirildiği belirtildi. Cezaevinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaçmaya çalışan kediyi cezaevi görevlilerinin kovaladığı görüldü. Yetkililer, yakalanan kedinin polis ekiplerine teslim edildiğini açıkladı.
KEDİLER DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU KURYESİ OLARAK KULLANILMIŞTI
Yine Rusya’da, Tula şehrinde uyuşturucu kuryeliği yaptırıldığı gerekçesiyle sahibiyle beraber gözaltına alınan kedi, ‘soruşturmanın en önemli delili’ olarak hayvanat bahçesine konuldu. Ancak, diğer hayvanlardan korkan kedi, görevlilerin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Gözlem altındaki kedinin soruşturma kapsamında yapılacak deneyde kullanılmasının planlandığı öğrenildi. Yapılması planlanan deneyde kedinin sahibi tarafından özel olarak yapılan tasmasına bir miktar uyuşturucu maddenin koyulup, ardından hareketlerinin izleneceği, ancak kedinin kaçması sonucu bu deneyin yapılamayadığı ve soruşturmada aksamaların yaşandığı açıklanmıştı.
Görüntü Dökümü
Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevinde insanı hayrete düşürecek ilginç bir olay yaşandı. Uyuşturucu tacirlerinin benzerine film senaryosunda rastlanabilecek olayde, bir kedinin uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldığı belirlendi. Federal Cezaevi Hizmeti Tataristan Müdürlüğü’nden konu ile ile ilgili yapılan açıklamada, kedinin cezaevine ‘sızma’ girişiminde bulunduğu, boynundaki tasmada ise uyuşturucu olduğu belirlenen kahverengi bir maddenin ele geçirildiği belirtildi. Cezaevinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaçmaya çalışan kediyi cezaevi görevlilerinin kovaladığı görüldü. Yetkililer, yakalanan kedinin polis ekiplerine teslim edildiğini açıkladı.
KEDİLER DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU KURYESİ OLARAK KULLANILMIŞTI
Yine Rusya’da, Tula şehrinde uyuşturucu kuryeliği yaptırıldığı gerekçesiyle sahibiyle beraber gözaltına alınan kedi, ‘soruşturmanın en önemli delili’ olarak hayvanat bahçesine konuldu. Ancak, diğer hayvanlardan korkan kedi, görevlilerin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Gözlem altındaki kedinin soruşturma kapsamında yapılacak deneyde kullanılmasının planlandığı öğrenildi. Yapılması planlanan deneyde kedinin sahibi tarafından özel olarak yapılan tasmasına bir miktar uyuşturucu maddenin koyulup, ardından hareketlerinin izleneceği, ancak kedinin kaçması sonucu bu deneyin yapılamayadığı ve soruşturmada aksamaların yaşandığı açıklanmıştı.
Görüntü Dökümü
-----------------------------------
-Kedinin kaçma anı
-Cezaevi görevlilerinin kediyi kovalaması
///ARŞİV
-Kedinin görüntüsü
-Tasmanın fotoğrafı
-Detaylar
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2