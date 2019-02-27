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DHA DIŞ - Rusya’da bir uçak, buz tutan pistte dönerek dışarı savruldu

Rusya () – Rusya’da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kamaralarınca kaydedildi. Olay dün 12:47'de başkent Moskova'daki Şeremetyevo...

DHA DIŞ - Rusya’da bir uçak, buz tutan pistte dönerek dışarı savruldu

Rusya () – Rusya’da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kamaralarınca kaydedildi.

Olay dün 12:47'de başkent Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Bakü’den kalkan uçak Moskova’daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı sırada kaymaya başladı. Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu. 3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçağın pistten çıkma anları
 

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