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DHA DIŞ - Rusya’da bir depoda yangın
Rusya’da plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangın, St. Petersburg şehrinin Kolpinsky bölgesinde bulunan Sofiyskaya caddesinde yer alan bir depoda çıktı. Yetkililer, yangın sonucu tek katlı deponun çatısının çöktüğünü...
GÜNDEM 04.10.2019, 11:32
Rusya’da plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.
Yangın, St. Petersburg şehrinin Kolpinsky bölgesinde bulunan Sofiyskaya caddesinde yer alan bir depoda çıktı. Yetkililer, yangın sonucu tek katlı deponun çatısının çöktüğünü ve depoda plastik ürünlerin depolandığını açıkladı. Henüz yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, yangını söndürme çalışmalarında 125 görevlinin yer aldığı ve 31 parça ekipmanın kullanıldığını belirtildi.
Görüntü Dökümü
----------------
-Yangından görüntüler
-Yükselen duman
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Farklı açıdan görüntüler
Yangın, St. Petersburg şehrinin Kolpinsky bölgesinde bulunan Sofiyskaya caddesinde yer alan bir depoda çıktı. Yetkililer, yangın sonucu tek katlı deponun çatısının çöktüğünü ve depoda plastik ürünlerin depolandığını açıkladı. Henüz yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, yangını söndürme çalışmalarında 125 görevlinin yer aldığı ve 31 parça ekipmanın kullanıldığını belirtildi.
Görüntü Dökümü
----------------
-Yangından görüntüler
-Yükselen duman
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Farklı açıdan görüntüler
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açık
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