DHA DIŞ - Rusya’da bir binada gaz patlaması: 2 ölü

Rusya, () – Rusya’da bir dairede meydana gelen gaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamada 2 daire tamamen yıkılırken, 5 daire de büyük zarar gördü.

Olay Rusya’nın Rostov bölgesinde meydan geldi.

Bogdanovsky kırsal yerleşim yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Meydana gelen gaz patlaması sonucu binanın ikinci katındaki iki daire tamamen yandı, beş daire ise büyük zarar gördü” denildi ve binanın çökme tehlikesinin olması sebebiyle, görevlilerin çalışmalarının zorlaştırdığı ancak binanın doğalgaz bağlantısının kesildiği belirtildi.



Patlama sonrasında hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama sonrası binadan görüntü

Görevlilerin çalışması