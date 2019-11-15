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DHA DIŞ- Rusya’da apartmanda yangın sonrası patlama: 2 yaralı
Rusya’da bir apartmanda çıkan yangında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartman içerisindeki bazı duvarların yıkıldığı belirtildi. Rusya’da 7 katlı apartmanda çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada...
GÜNDEM 15.11.2019, 09:54
Rusya’da bir apartmanda çıkan yangında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartman içerisindeki bazı duvarların yıkıldığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
Rusya’da 7 katlı apartmanda çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile birlikte yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği, 17’sinin ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Patlama sebebiyle, apartman içerisindeki bazı duvarların yıkıldığı bilgisi de paylaşıldı.
Görüntü Dökümü
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-Yangına ilişkin görüntüler
-Yükselen alevlerin görüntüleri
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