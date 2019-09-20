DHA DIŞ - Rusya’da alışveriş merkezinde büyük yangın

Rusya’ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti’ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alışveriş merkezindekiler tahliye edilirken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, başkent Grozni’de yer alan ‘Grand Park’ alışveriş merkezinin ilk katındaki dükkânlardan birinde çıktı. Alışveriş merkezindekiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üst katlara sıçrayan yangına itfaiyenin müdahale anları ve insanların tahliye edildiği anlar görüldü.



Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin yangına müdahale anları

-Yangından görüntüler

-Yükselen alevler

-İnsanların tahliye anları