DHA DIŞ - Rusya’da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 kişinin gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı. Rusya ordu kanalı Zvezda’da yer alan habere göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin...
Rusya ordu kanalı Zvezda’da yer alan habere göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Sen Petersburg şehrinde terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 Rus vatandaşının gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde, gözaltına alınan kişilerin güvenlik güçlerine direnmediği görüldü.
Habere göre, Sen Petersburg şehrinde terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 Rus vatandaşı 27 Aralık’ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında terör suçlamasıyla dava açıldığı bildirilirken, haberde ayrıca bu kişilerle ilgili bilginin ABD istihbaratınca sağladığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Güvenlik güçlerinin gözaltına alma anları
-Adamı kelepçelemesi
-Yerde oturan kelepçeli adam
-Dairenin içinden görüntüler
-Adamın araca götürülme anları
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