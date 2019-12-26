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DHA DIŞ – Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize ettikleri ilk seri nükleer denizaltıyı suya indirdiklerini duyurdu. Yasen-M sınıfı nükleer denizaltı Novosibirsk, Rusya'nın kuzey kenti Severodvinsk'te bulunan denizaltı üretim...
GÜNDEM 26.12.2019, 10:02
Rusya Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize ettikleri ilk seri nükleer denizaltıyı suya indirdiklerini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yasen-M sınıfı nükleer denizaltı Novosibirsk, Rusya'nın kuzey kenti Severodvinsk'te bulunan denizaltı üretim şirketi Sevmaş'ın tersanesinde düzenlenen törenin ardından suya indirildi.
Törende konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, denizaltı mürettebatının eğitim merkezindeki eğitimini tamamladığını belirterek ekibin modern ekipman ve silahları kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
Novosibirsk’in 2020’de filonun hizmetine sunulması planlanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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