DHA DIŞ- Rusya-Türkiye ortak devriyesi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de varılan mutabakat gereği bugün başlatılan Türk-Rus ortak devriyesi devam ediyor. Türk askerleri ve Rus askeri polisini taşıyan zırhlı araçlar Suriye’nin kuzeyinde belirlenen güzergâhta devriyeye devam ediyor. 5-6 saat sürmesi beklenen ortak devriyeyi çok sayıda gazeteci de takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Türk askerleri ve Rus askeri polisini taşıyan zırhlı araçların Suriye içerisinde ilerleyişleri