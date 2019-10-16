DHA DIŞ – Rusya: Suriye ve Türkiye arasında çözümü destekleyecektir
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya’nın, Suriye ve Türkiye arasında çözümü destekleyeceğini açıkladı. Rus...
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından geliştirilen, birçok ülkeyi ve kuruluşu dahil eden ‘Uluslararası Terörle Mücadele Veri Tabanı’ programını tanıttı. Bu veri bankasının dünyadaki yabancı teröristleri takip etmek ve gözaltına almak için kullanılabileceğini belirten Lavrov, sistemin özellikle Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ışığında daha önemli hale geldiğini söyledi.
Avrupa ülkelerinin de DEAŞ'a katılımlar konusunda sorumluluk sahibi olduğunu ileri süren Sergey Lavrov, “Yıllardır ABD’nin ve birlikte olduğu müttefiklerin bölgede uyguladığı tahrik edici politikalarına, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu politikaların sonucunu, DEAŞ terörünün bölgeden dünyaya yayılması olarak gördük. Suriye’deki DEAŞ’a katılan Avrupa ülkesi vatandaşlarından dolayı, söz konusu Avrupa ülkeleri de sorumluluk sahibidir. Daha sonra terörist olan kişilere vatandaşlık veren ülkelerin de sorumluluk almaları gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Lavrov, ayrıca, Suriye’deki problemin çözümünün, 1998’de imzalanan Adana Mutabakatı gibi Suriye ile Türk yetkililer arasında çözüm anlaşmaları ile mümkün olabileceğini belirterek; Rusya’nın bunu destekleyeceğini açıkladı.
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-Lavrov’un konuşması
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