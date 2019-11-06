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DHA DIŞ-Rusya savaş uçağı İdlib’e saldırdı: En az üç ölü, beş yaralı
Rus savaş uçaklarının İdlib’de Salı gecesi başlayan ve Çarşamba sabahı boyunca devam eden saldırısında hedef aldığı bölgede en az üç çocuk hayatını kaybederken, beş hastane çalışanı da yaralandı. Yerel medyada yer alan habere...
GÜNDEM 06.11.2019, 11:30
Rus savaş uçaklarının İdlib’de Salı gecesi başlayan ve Çarşamba sabahı boyunca devam eden saldırısında hedef aldığı bölgede en az üç çocuk hayatını kaybederken, beş hastane çalışanı da yaralandı.
Yerel medyada yer alan habere göre, Suriye’de gerilimlerin azaldığı bölge olarak bilinen İdlib’de Rus savaş uçaklarının art arda 12 saldırı gerçekleştirdiği belirtilirken, söz konusu saldırıların bölgedeki bir çocuk hastanesi ve çeşitli binaları hedef aldığı vurgulandı. Saldırılarda en az üç çocuğun hayatını kaybettiği söylenirken, çocukların anneleri ise saldırı sonrası oluşan enkazdan kurtarıldı. Bunun yanında saldırılan hedef aldığı hastanede ise beş çalışanın da yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgedeki gönüllülerin saldırı sonrası oluşan enkaz altında kalan yaralıları kurtarmaya çalıştıkları görüldü.
Görüntü dökümü:
Yerel medyada yer alan habere göre, Suriye’de gerilimlerin azaldığı bölge olarak bilinen İdlib’de Rus savaş uçaklarının art arda 12 saldırı gerçekleştirdiği belirtilirken, söz konusu saldırıların bölgedeki bir çocuk hastanesi ve çeşitli binaları hedef aldığı vurgulandı. Saldırılarda en az üç çocuğun hayatını kaybettiği söylenirken, çocukların anneleri ise saldırı sonrası oluşan enkazdan kurtarıldı. Bunun yanında saldırılan hedef aldığı hastanede ise beş çalışanın da yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgedeki gönüllülerin saldırı sonrası oluşan enkaz altında kalan yaralıları kurtarmaya çalıştıkları görüldü.
Görüntü dökümü:
- Gönüllülerin enkaz çalışmaları
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