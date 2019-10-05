DHA DIŞ – Rusya: Küba’yla füze meseleleri görüşülmedi
Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev’in Küba’ya gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret kapsamında birçok anlaşmanın imzalandığı belirtildi. İki ülkenin ilgili heyetleri arasında; hava taşımacılığı konusunda gümrük suçlarıyla mücadele...
İki ülkenin ilgili heyetleri arasında; hava taşımacılığı konusunda gümrük suçlarıyla mücadele anlaşması, bilimsel ve teknik konularda yenilikçi iş birliği anlaşması, eğitim konularında iş birliği, Rus yapımı uçakların dahil olduğu havacılık projelerinde finansal destek anlaşması, endüstriyel çelik ve otomotiv yedek parça konusunda iş birliği, iki ülke demir yolları arasında iş birliği protokolleri imzalandı. Ayrıca atom enerjisinin barışçıl kullanımı için Işınlama Merkezi kurulması konusunda da anlaşmaya varıldı. Bu merkezle tarım ürünlerinin raf ömrünün uzatılması ve tıbbi malzemelerin sterilize edilmesi planlanıyor.
“FÜZE KONUSU KONUŞULMADI”
Ziyarete dair Rus Haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, iki ülke arasında uzun ve kısa menzilli füzeler konusunun konuşulmadığını belirterek, “Hayır, böyle bir konuyu konuşmadık. Konuşmak için de bir sebep yok” dedi.
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Medvedev’in açıklamaları
Temaslardan ve anlaşmalardan görüntüler
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