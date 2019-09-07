DHA DIŞ - Rusya ile Ukrayna tutuklu takasına hazırlanıyor

Rusya ile Ukrayna arasında siyasi tutukluların takası için hazırlıkların başladığı bildirildi.

Rus ve Ukrayna medyasında ‘esir değişimi’ olarak adlandırılan süreçte sona gelindi. Geçen Kasım ayında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ukraynalı denizcilerin avukatı Sergey Badamşin, müvekkillerini taşıyan üç otobüsün Moskova’daki Lefortovo Cezaevi’nden polis eşliğinde ayrıldığını ve Vnukovo Havaalanı’na doğru yola çıktığını açıkladı.

İnterfaks ajansı, Ukraynalı tutukluları taşıdığı tahmin edilen otobüslerin Vnukovo Havaalanı’na vardığını duyurdu. Ajans ayrıca, Ukrayna bayraklı bir uçağın havaalanına indiğini ve motorları çalışır vaziyette bekletildiğini bildirdi.

Ukraynalı denizcilerden birinin avukatı Nikolay Polozov da Tass ajansına yaptığı açıklamada, “Ukraynalı denizcileri cezaevinden havaalanına getirdiler. Dolayısıyla, takasın başladığı söylenebilir” dedi.

Rusya ve Ukrayna devlet başkanları Vladimir Putin ile Vladimir Zelenski arasında 11 Temmuz’da yapılan telefon görüşmesinde, iki ülkede bulunan bazı tutukluların takas edilmesi konusunun ele alındığı bildirilmişti. Rusya, 25 Kasım’da Azak Denizi’nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna savaş gemisine el koymuştu. Olay sırasında gözaltına alınan 24 Ukraynalı denizci, yaklaşık dokuz aydır Rusya’da tutuklu bulunuyordu.

Moskova ile Kiev’in karşılıklı olarak 35’er tutukluyu serbest bırakarak ülkelerine iade etme konusunda anlaşmaya vardıkları belirtilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ukraynalı tutukluları taşıdığı belirtilen otobüslerin Moskova'daki cezaevinden ayrılmaları