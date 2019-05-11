Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi

DHA DIŞ - Rusya'da silahlı saldırıda yaralanan işadamı canını böyle kurtardı

Rusya () - Rusya'da bir işadamı, silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Kolu ve bacağından kurşunlanan iş adamı yaya olarak kaçmayı başardı. Olay, Rusya'nın batı kesiminde Moskova Oblastı'ndaki Balaşiha şehrinde meydana geldi....

DHA DIŞ - Rusya'da silahlı saldırıda yaralanan işadamı canını böyle kurtardı

Rusya () - Rusya'da bir işadamı, silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Kolu ve bacağından kurşunlanan iş adamı yaya olarak kaçmayı başardı.

Olay, Rusya'nın batı kesiminde Moskova Oblastı'ndaki Balaşiha şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, evinden çıkan iş adamına arkadan yaklaşan saldırganın peş peşe ateş ettiği görülüyor. İş adamına 7 kez ateş eden saldırgan onu kolu ve bacağından vuruyor. Bir an sendeleyen iş adamı ise aldığı kurşunlara rağmen yaya olarak bir ara sokağa doğru kaçıyor. Bir ara duraksayan ve iş adamının kaçışını izleyen saldırgan, önce geldiği yola doğru kaçıyor ardından silahını kontrol ettikten sonra iş adamının kaçtığı yöne koşuyor.

Rus polisi, saldırganın arandığını; yaralanan iş adamının tedavi altına alındığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

İşadamının evinden çıkması
Saldırganın işadamının arkasından gitmesi ve ateş etmesi
Yaralanan işadamının önce olayı anlamaya çalışması ardından kaçması
Saldırganın görüntüleri

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328