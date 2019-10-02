Son Dakika
DHA DIŞ - Rusya'da kontrolden çıkan TIR otomobile çarpıp kafeye daldı: 2 ölü
Rusya’da kontrolden çıkan bir TIR karşı şeride geçti. Bir otomobile çarpan TIR ardından kafeye daldı. Otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, TIR sürücüsü kafeye çarpmadan hemen önce araçtan atlayarak kendini kurtardı. Olay,...
GÜNDEM 02.10.2019, 16:50
Rusya’da kontrolden çıkan bir TIR karşı şeride geçti. Bir otomobile çarpan TIR ardından kafeye daldı. Otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, TIR sürücüsü kafeye çarpmadan hemen önce araçtan atlayarak kendini kurtardı.
Olay, Altay Cumhuriyeti’nin Talmenka şehrinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR karşı şeride geçerek önce bir otomobile çarptı ardından bir kafeye daldı. Otomobildeki sürücü ve yolcunun hayatını kaybettigi kazada, TIR sürücüsünün kafeye çarpmadan hemen önce araçtan atladığı belirtildi. Kaza sonrası kafede yangının ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldüğü belirtildi.
Olay, Altay Cumhuriyeti’nin Talmenka şehrinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR karşı şeride geçerek önce bir otomobile çarptı ardından bir kafeye daldı. Otomobildeki sürücü ve yolcunun hayatını kaybettigi kazada, TIR sürücüsünün kafeye çarpmadan hemen önce araçtan atladığı belirtildi. Kaza sonrası kafede yangının ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldüğü belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
-Tırdan yükselen dumanlar
-Tırın çarptığı kafenin çatısından yükselen dumanlar
-Tırın çarptığı otomobilin son hali
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2