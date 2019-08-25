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DHA DIŞ- Rusya balistik füzelerin fırlatılma görüntülerini yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus denizaltılarından ‘Bulava’ ve ‘Sineva’ isimli balistik füzelerin fırlatılma anına dair görüntüleri yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, ‘Tula’ ve ‘Yuriy Dolgorukiy’ denizaltıları,...
GÜNDEM 24.08.2019, 12:11
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus denizaltılarından ‘Bulava’ ve ‘Sineva’ isimli balistik füzelerin fırlatılma anına dair görüntüleri yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, ‘Tula’ ve ‘Yuriy Dolgorukiy’ denizaltıları, Arktik Okyanusu'nun kutup bölgesinden ve Barents Denizi'nden, ‘Sineva’ ve ‘Bulava’ isimli balistik füzeleri fırlatıldığı belirtilmişti. Yapılan yazılı açıklamada, “Askeri blok maketleri tüm uçuş programı döngüsünü tamamladılar ve Arhangelsk Bölgesi’nde ‘Çija’ ve Kamçatka’da ‘Kura’ poligonlarda eğitim hedeflerini başarıyla imha ettiler” denilmişti.
Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatmaların sonucunda füzelerin teknik özelliklerinin ve gemi füze sistemlerinin çalışabilirliğinin doğrulandığını vurgulamıştı. Rus denizaltılarının füze fırlatması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘hazır ol emri’nin ardından geldi.
Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlilik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, sona eren INF anlaşması sonrası ABD’nin gerçekleştirdiği seyir füzesi testini işaret ederek, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na ve diğer ilgili bölümlere, ülkemiz için ABD'nin eylemlerinin yarattığı tehdit seviyesini analiz etme ve simetrik bir yanıt hazırlama konusunda kapsamlı önlemler alma talimatı veriyorum” demişti.
Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, ‘Tula’ ve ‘Yuriy Dolgorukiy’ denizaltıları, Arktik Okyanusu'nun kutup bölgesinden ve Barents Denizi'nden, ‘Sineva’ ve ‘Bulava’ isimli balistik füzeleri fırlatıldığı belirtilmişti. Yapılan yazılı açıklamada, “Askeri blok maketleri tüm uçuş programı döngüsünü tamamladılar ve Arhangelsk Bölgesi’nde ‘Çija’ ve Kamçatka’da ‘Kura’ poligonlarda eğitim hedeflerini başarıyla imha ettiler” denilmişti.
Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatmaların sonucunda füzelerin teknik özelliklerinin ve gemi füze sistemlerinin çalışabilirliğinin doğrulandığını vurgulamıştı. Rus denizaltılarının füze fırlatması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘hazır ol emri’nin ardından geldi.
PUTİN ‘HAZIR OL’ EMRİ VERMİŞTİ
Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlilik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, sona eren INF anlaşması sonrası ABD’nin gerçekleştirdiği seyir füzesi testini işaret ederek, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na ve diğer ilgili bölümlere, ülkemiz için ABD'nin eylemlerinin yarattığı tehdit seviyesini analiz etme ve simetrik bir yanıt hazırlama konusunda kapsamlı önlemler alma talimatı veriyorum” demişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Füzelerin fırlatılma görüntüleri
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