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DHA DIŞ - ‘Rüşvetle’ Ukrayna’ya girmek isteyen iki Türk gözaltına alındı

Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna'nın Odesa Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye girişlerine izin verilmeyen iki Türk’ün, ‘görevlilere rüşvet telif etmekten’ gözaltına alındıkları belirtildi. Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Odesa...

DHA DIŞ - ‘Rüşvetle’ Ukrayna’ya girmek isteyen iki Türk gözaltına alındı

Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna'nın Odesa Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye girişlerine izin verilmeyen iki Türk’ün, ‘görevlilere rüşvet telif etmekten’ gözaltına alındıkları belirtildi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Odesa Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Odesa'ya gelen iki Türk vatandaşının, açıklanmayan bir nedenden dolayı ülkeye girişlerine izin verilmedi. Türkiye'ye geri gönderilmek istenen Türk vatandaşlarının, ülkeye girebilmek için sınır muhafızlarına 200 dolar rüşvet teklif ettikleri açıklandı. Görevlilerin rüşveti kabul etmedikleri; iki Türk vatandaşının da Ukrayna polisi tarafından gözaltına alındıkları kaydedildi. 

İsimleri açıklanmayan Türk vatandaşları hakkında Ukrayna Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereği işlem başlatılacağı belirtildi.

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