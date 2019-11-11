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DHA DIŞ - Rus uçakları İdlib’in güneyindeki köyü bombaladı
Rus savaş uçakları, İdlib’in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı. Rus savaş uçakları, İdlib’in çevresine hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. İdlib’in güneyinde yer alan Ma'aret Hurmah köyüne yapılan hava saldırısında,...
GÜNDEM 11.11.2019, 16:08
Rus savaş uçakları, İdlib’in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.
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Rus savaş uçakları, İdlib’in çevresine hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. İdlib’in güneyinde yer alan Ma'aret Hurmah köyüne yapılan hava saldırısında, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mevzilerinin bombalandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Hava saldırısının görüntüsü
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