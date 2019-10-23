DHA DIŞ- Rus savaş uçakları, İdlib’in güneyini vurdu

Suriye’nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları, kentin güneyinde bulunan Şeyh Mustafa ve Nebil köyünü bombaladı. Yerel kaynaklar, Suriye rejimi ordusu güçlerinin de bazı köyleri top atışı ile bombaladığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-İdlib kenti güneyindeki Şeyhi Mustafa ve Nebil köylerinden bombalama görüntüleri